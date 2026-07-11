محافظ الفيوم: تنظيم 8659 ندوة صحية توعوية استفاد منها 234634 مواطناً

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديرية الصحة خلال شهر يونيو، والتي استعرضها تقرير الدكتورة نيفين شعبان مدير مديرية الصحة بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما تؤكد على أهمية هذا القطاع وضرورة الارتقاء به، لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان.

من جهتها، أوضحت مدير مديرية الصحة، أنه خلال شهر يونيو الماضي، تم تنفيذ 32 ندوة توعوية من خلال القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة حضرها 804 مواطنًا، وتنظيم 1800 ندوة توعوية على مستوى الإدارات الصحية حضرها 50 ألف مواطن، إلى جانب تنفيذ 340 ندوة ضمن حملة "365 يوم سلامة" بالمستشفيات العامة والتأمين الصحي والمراكز الطبية الحضرية، استفاد منها 7260 مواطنًا، حول موضوعات رعاية الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأورام السرطانية، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وأهمية الكشف المبكر عن مرض السكر.

فيما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور الميداني على 138 منشأة طبية، وتنفيذ 25 قرار غلق إداري، كما قامت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد 510 حالة من مرضى الغسيل الكلوي، و616 مريضاً من مرضى الجذام، وصرف إعانات دورية لـ14 مريض درن رئوي، وتقديم خدمات لـ67 من المترددين على المستشفيات، إلى جانب تنظيم 221 ندوة توعوية حضرها 17650 مواطنًا، وتنفيذ 190 ندوة ضمن مبادرة "365 يوم سلامة" استفاد منها 8991 مواطناً.

وأضافت، أن إدارة الأمومة والطفولة قامت بصرف 8683 علبة لبن مرحلة أولى للأطفال أقل من 6 أشهر، و4876 علبة للأطفال أقل من سنة، كما تم فحص 7665 طفلاً ضمن مبادرة السمعيات، واكتشاف 91 حالة غير طبيعية، وفحص 4205 سيدات حوامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين وتحويل 11 حالة للعلاج، كما تم فحص 7151 حالة من المقبلين على الزواج، وطباعة 7427 شهادة زواج، وسحب 7264 عينة غدة لحديثي الولادة، إلى جانب تنفيذ 13 ندوة توعوية عن الأمراض الوراثية وختان الإناث والعنف ضد المرأة، و3 ورش عمل عن القياسات الجسمية.

ولفتت مدير مديرية الصحة، إلى أن المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي" قام بالكشف على 2183 من السائقين، و93 حالة لكارت الإعاقة، و1471 من المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة، إلى جانب إصدار 69 قرار علاج على نفقة الدولة، كما قامت إدارة المتوطنة بمتابعة 5 حالات وافدة من الدول الموبوءة، وأخذ 600 عينة يقظة وبائية، بينما قامت إدارة البلهارسيا بتجريع البؤر ذات الانتشار بقرية السنباط، واكتشاف 3 حالات إيجابية.

وقامت إدارة الأسنان بتوقيع الكشف على 13868 مريضاً بعيادات الأسنان بالمستشفيات، والكشف على 15761 مواطنًا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتنفيذ 268 ندوة للتثقيف الصحي حضرها 2768 مواطناً، كما قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 135 ندوة استفاد منها 2726 مواطنًا، فيما نظمت إدارة التدريب 11 برنامجاً تدريبياً حضرها 459 متدرباً، ونفذت إدارة سلامة المرضى 7 برامج تدريبية استفاد منها 87 من العاملين، مع المرور على 19 منشأة صحية، كما تم تصميم 24 رسالة توعوية ضمن حملة "365 يوم سلامة"، استفاد منها 158567 مواطنًا.

وتابعت مدير مديرية الصحة، أن المستشفيات التابعة للمديرية استقبلت 248828 مريضاً بالعيادات الخارجية، و67426 حالة طوارئ ومصابين، وتم إجراء 8070 عملية جراحية، واستقبال 865 حالة عناية مركزة، وإجراء 100 حالة قسطرة قلب، واستقبال 327 طفلاً بالحضّانات، كما تم إجراء 4 عمليات قلب مفتوح، و171 منظاراً، وإجراء 20887 أشعة عادية، و4331 أشعة مقطعية، و1002 حالة إيكو، و462 دوبلر، و159 رنيناً مغناطيسياً، إلى جانب إجراء آلاف الفحوصات المعملية بمختلف التخصصات.

وأضافت، أن إدارة السن المدرسي شهدت تردد 57233 حالة على عيادة الشباب والمراهقين، وتنفيذ 500 ندوة حضرها 3587 طالباً، بينما استفادت 90848 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة، وحصلت 77725 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وقامت الرائدات الريفيات بـ97799 زيارة منزلية، ونفذت أندية المرأة 1536 ندوة، إلى جانب تنفيذ مسئولي الإعلام 96 ندوة، والرائدات الريفيات 3628 ندوة توعوية.

كما استقبلت العيادات الخارجية بوحدات الرعاية الأساسية 108161 مواطناً، وتم متابعة 55887 طفلاً، وإجراء 51452 تحليلاً بمعامل الوحدات، وإجراء 735 حالة سونار، وتقديم 54767 تطعيماً للأطفال والحوامل، وتقديم الرعاية الصحية لـ4756 من الحوامل الجدد و10056 من الحوامل المترددات.

وأشارت مدير مديرية الصحة، إلى أن إدارة الكلى قامت بإجراء 13412 جلسة غسيل كلوي بالمستشفيات الحكومية لعدد 1190 مريضاً، و180 جلسة HDF، و23 جلسة فصل بلازما، إلى جانب جلسات الرعاية والاقتصادي، بينما نفذت إدارة العلاج الطبيعي 10579 جلسة علاج طبيعي استفاد منها 7428 مريضاً بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما قامت إدارة صحة البيئة بفحص 1158 عينة مياه من الشبكات، و37 عينة غسيل كلوي، و42 عينة من حمامات السباحة، والمرور على 122 منشأة تعليمية، كما قامت إدارة الفيروسات بتطعيم 350 من أعضاء الفريق الطبي، و180 من المخالطين، و760 من مرضى الغسيل الكلوي، و15 طفلاً من المواليد لأمهات مصابات بفيروس “بي”، فيما نفذت إدارة الجذام قافلة طبية استهدفت 338 مريضاً و872 من المخالطين.



