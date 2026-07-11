خبير أثري: الاحتفاء بذكرى اكتشاف حجر رشيد يعزز الوعي بالحضارة المصرية

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن المتاحف لم تعد مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية، بل أصبحت مؤسسات ثقافية وتعليمية تسهم في نشر الوعي بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بذكرى اكتشاف حجر رشيد خلال شهر يوليو يبرز القيمة التاريخية للحجر الذي كان المفتاح لفك رموز اللغة المصرية القديمة.

حجر رشيد.. مفتاح فك أسرار الحضارة المصرية

وأوضح عامر أن حجر رشيد اكتُشف في 19 يوليو عام 1799 على يد أحد جنود الحملة الفرنسية، بينما نجح العالم الفرنسي شامبليون في فك رموزه عام 1822، بفضل احتوائه على نص واحد بثلاث لغات هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، الأمر الذي مهد الطريق لفهم اللغة المصرية القديمة وكشف أسرار الحضارة الفرعونية.

لعبة «السنت» تتصدر الفعاليات الثقافية

وقال الخبير الأثري إن ربط احتفالات المتاحف باليوم العالمي للشطرنج يسلط الضوء على لعبة «السنت» المصرية القديمة، باعتبارها واحدة من أقدم الألعاب الفكرية والاستراتيجية في التاريخ، بما يعكس إسهامات المصريين القدماء في مختلف جوانب الحضارة الإنسانية.

أنشطة تفاعلية لجذب الجمهور

وأضاف أن إتاحة الفرصة للزائرين لاختيار القطعة الأثرية المفضلة لديهم، إلى جانب تنظيم معارض مؤقتة وفعاليات ثقافية وتعليمية، يعزز من تفاعل الجمهور مع المتاحف، ويحول الزيارة إلى تجربة معرفية وثقافية متكاملة، تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وتراثها العريق.