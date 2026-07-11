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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قريبا.. وزارة السياحة والآثار تعلن الضوابط النهائية لموسم العمرة المقبل

اللجنة العليا للحج والعمرة
اللجنة العليا للحج والعمرة
محمد الاسكندرانى
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واصلت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعاتها، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة، وبحضور المهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير وعضو اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع ضوابط موسم العمرة المقبل لعام 1448هـ في صورته النهائية، تمهيداً لعرضها على شريف فتحي وزير السياحة والآثار لمناقشتها واعتمادها.  

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للعمرة والحج وهم ناصر ترك نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة وكالات وشركات السفر والسياحة، ويسري السعودي عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، و إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، والمهندس مصطفى عصر مدير وحدة التطوير والدعم الفني، وممثلي الجهات المعنية الأخرى من أعضاء اللجنة، إلى جانب حضور عدد من أعضاء المكتب الفني بالإدارة المركزية.

ضوابط موسم العمرة الجديد

وفي مستهل الاجتماع، نقلت سامية سامي تحيات وتقدير وزير السياحة والآثار إلى أعضاء اللجنة لمشاركتهم الفاعلة وجهودهم في أعمال اللجنة، مؤكدة على توجيهات السيد الوزير وحرصه على خروج ضوابط موسم العمرة الجديد في أفضل صورة بما يحقق صالح المعتمرين المصريين، ويُعزز كفاءة منظومة العمرة.

وأضافت أن مشروع الضوابط الذي سيتم مناقشته جاء ثمرة مراجعة شاملة ودقيقة لتجربة الموسم الماضي، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح، ومعالجة ما كشفت عنه الممارسة العملية من ملاحظات، بما يسهم في تطوير منظومة العمرة بصورة مستمرة.

كما أكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل منظومة العمرة والحج السياحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الرقابة والحوكمة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشروع الضوابط، لاسيما البنود المستحدثة التي سيتم إدراجها للمرة الأولى، حيث استعرض أعضاء اللجنة مختلف الملاحظات والمقترحات، وتم الأخذ بعدد منها، وصولاً إلى صياغة أكثر تكاملاً وكفاءة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة العليا للعمرة والحج من ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة العمرة والحج، مثمنين الدعم والمتابعة المستمرة من وزير السياحة والآثار، وما تشهده العلاقات والتنسيق مع الجانب السعودي من تطور ملحوظ.

وأكدوا أن الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي عُقدت مع الجانب السعودي، وما أسفرت عنه الزيارة المثمرة التي قام بها وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إلى مصر، أسهمت في تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل، بما انعكس بصورة إيجابية على نجاح موسمي العمرة والحج الماضيين.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع ضوابط موسم العمرة 1448هـ ، في صورته النهائية، على وزير السياحة والآثار، لمناقشته واعتماده في أقرب وقت، ومن ثم الإعلان عن الضوابط المنظمة للموسم الجديد.
 

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