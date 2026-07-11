بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين

عادت شواطئ مرسى مطروح، اليوم، إلى هدوئها المعتاد بعد تحسن ملحوظ في حالة البحر، اليوم السبت لتستقبل المصطافين وسط أجواء صيفية مميزة ومياه صافية أعادت إليها رونقها المعروف.

اسبوع من عدم الاستقرار



وكانت مرسى مطروح قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار في البحر، صاحبتها ارتفاعات في الأمواج، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى غلق عدد من الشواطئ المفتوحة وإصدار تحذيرات متكررة بعدم السباحة حفاظًا على أرواح المواطنين والزائرين.

عودة الاستقرار بالشواطئ المفتوحة



ومع استقرار الأحوال الجوية والبحرية، عادت الحركة تدريجيًا إلى جميع الشواطئ، بالأبيض وعجيبة وام الرخم حيث استمتع الزائرون بالأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية التي تشتهر بها مرسى مطروح، في واحدة من أبرز المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط.

ويواصل مجلس مدينة مرسى مطروح من خلال العلاقات العامة متابعة حالة البحر بشكل يومي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة، حفاظًا على سلامة المصطافين طوال موسم الصيف.