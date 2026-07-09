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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث دهس بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلي

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود
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لقي شاب مصرعه، بينما أُصيب شقيقه بإصابات متفرقة، إثر تعرضهما لحادث دهس على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي أمام مستشفى العلمين، أثناء محاولتهما عبور الطريق.


بلاغ بالحادث 

تلقت شرطة النجدة بمطروح بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس لشخصين، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين.
واستقبلت المستشفى جثمان أحد الشقيقين، بينما يخضع الآخر للرعاية الطبية بعد إصابته بجروح وإصابات متفرقة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة اصطدمت بالشقيقين خلال عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهما في موقع الحادث، وإصابة الآخر.
وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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