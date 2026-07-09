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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل دقائق من موقعة فرنسا والمغرب.. تعرف على الحكم الذي يعترف بتشجيع ميسي

الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو
الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو
نوال السيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سلط قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لإدارة المواجهة التي ستقام بعد دقائق بين فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 الأضواء مجددًا على أحد أكثر حكام أمريكا الجنوبية إثارة للجدل. ولم يكن الاهتمام بتعيينه مرتبطًا فقط بأهمية المباراة، بل أيضًا بسجله التحكيمي الحافل بالمواقف المثيرة، وتصريحاته السابقة التي أقر فيها بإعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء اختيار تيو بعد أيام من الجدل الذي رافق مواجهة الأرجنتين ومصر في ثمن النهائي، والتي أدارها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، لتتجه الأنظار إلى هوية الحكم الذي سيقود واحدة من أقوى مباريات البطولة، في ظل ترقب جماهيري كبير وحساسية المنافسة بين المنتخبين.

ويبلغ فاكوندو تيو 44 عامًا، ويعد من أبرز الحكام في قارة أمريكا الجنوبية. بدأ مسيرته في الدوري الأرجنتيني الممتاز عام 2013، قبل أن يحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2019، ليصبح أحد الأسماء الثابتة في البطولات القارية والعالمية.

وسجل الحكم الأرجنتيني حضوره الأول في نهائيات كأس العالم خلال نسخة قطر 2022، حيث أدار ثلاث مباريات، كان أبرزها مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي، والتي شهدت طرد المهاجم المغربي وليد شديرة بعد حصوله على إنذارين في الوقت بدل الضائع.

وفي مونديال 2026، أدار تيو مباراتين في دور المجموعات، جمعت الأولى كندا والبوسنة والهرسك، والثانية جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، قبل أن يمنحه فيفا مهمة إدارة المواجهة المرتقبة بين فرنسا والمغرب.

مباراة تاريخية شهدت طرد 10 لاعبين

ارتبط اسم فاكوندو تيو بأحد أكثر المشاهد إثارة في تاريخ الكرة الأرجنتينية، عندما أدار نهائي كأس الأبطال بين بوكا جونيورز وراسينغ كلوب في نوفمبر 2022.

وشهدت المباراة أحداثًا غير مسبوقة بعدما اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة، ليشهر الحكم عشر بطاقات حمراء دفعة واحدة، خمس منها للاعبي بوكا جونيورز، لتنتهي المباراة بعدما أصبح الفريق يضم عددًا من اللاعبين أقل من الحد القانوني المسموح باستكمال اللقاء.

وخلال مسيرته، أدار تيو أكثر من 400 مباراة رسمية، أشهر خلالها ما يزيد على ألفي بطاقة صفراء، إضافة إلى 75 بطاقة حمراء مباشرة، وهو ما يعكس شخصيته الصارمة في إدارة المباريات وعدم تردده في اتخاذ قرارات حاسمة عندما يرى أنها ضرورية.

تصريح قديم عن ميسي يعود إلى الواجهة

ومع الإعلان عن تعيينه لإدارة مباراة فرنسا والمغرب، أعاد كثير من المتابعين تداول تصريح سابق للحكم الأرجنتيني قال فيه إنه يشجع ليونيل ميسي.

وقال تيو في مقابلة سابقة: "إذا كان البعض يشجعون أنديتهم بجنون، فأنا أشجع ميسي بالطريقة نفسها."

وأثار التصريح نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يأتي في بطولة تشهد جدلًا متواصلًا حول بعض القرارات التحكيمية المتعلقة بالأرجنتين. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الإعجاب الشخصي أثر على قراراته التحكيمية، إذ تفرض لوائح فيفا على الحكام الالتزام بالحياد الكامل داخل الملعب.

وبعيدًا عن أجواء الملاعب، يعرف تيو بأسلوب حياته الهادئ، إذ يفضل الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي ويقيم مع أسرته في مدينة باهيا بلانكا، بعيدًا عن العاصمة بوينس آيرس.

ويؤكد الحكم الأرجنتيني أن التحضير للمباريات الكبرى لا يعتمد على اللياقة البدنية فقط، بل يشمل أيضًا الإعداد الذهني، إذ يحرص على ممارسة اليوغا والتأمل وتمارين التنفس العميق بشكل يومي، إلى جانب المتابعة النفسية، لمساعدته على التعامل مع ضغوط المباريات واتخاذ القرارات في اللحظات الحاسمة.

كما يخضع لبرنامج تدريبي متكامل وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشمل تدريبات بدنية وإدراكية، وبرامج تغذية وعلاج طبيعي، بهدف الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية طوال الموسم.

وسيعاون فاكوندو تيو في إدارة المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني يضم خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي كمساعدين، وداريو هيريرا حكمًا رابعًا، بينما يتولى كريستيان نافارو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

الحكم الأرجنتيني فرنسا المغرب مونديال فيفا كأس العالم

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