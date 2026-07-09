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بشرى سارة لسكان 6 أكتوبر.. جهاز المدينة يعلن الموافقة على إنشاء مستشفى عام جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشرى سارة لسكان 6 أكتوبر.. جهاز المدينة يعلن الموافقة على إنشاء مستشفى عام جديد

انشاء مستشفى 6 أكتوبر
انشاء مستشفى 6 أكتوبر
آية الجارحي
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أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الموافقة على تنفيذ مستشفى عام جديد بالفاصل السكني الصناعي بسعة 220 سريرًا بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب اعتماد اللجنة الهندسية الوزارية للتوصيات الخاصة بالمشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.  

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وبمتابعة المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تتواصل جهود الدولة لدعم الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويوفر خدمات صحية متكاملة لأهالي مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يسهم المستشفى الجديد في تعزيز المنظومة الصحية بمدينة 6 أكتوبر، وتوفير خدمات علاجية متكاملة، بما يخفف الضغط على المستشفيات القائمة ويلبي احتياجات الزيادة السكانية، في إطار رؤية الدولة لتوفير خدمات صحية حديثة ومتطورة داخل المدن الجديدة.

ويؤكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل لأهالي المدينة.

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