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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: تشغيل محطة كهرباء إبني بيتك 7 بمدينة حدائق أكتوبر

المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي
أ ش أ

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع الجهد على المرحلة الأولى من محطة محولات كهرباء “إبني بيتك (7)” بمدينة حدائق أكتوبر، والانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة، والتي يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع المرافق، في إطار خطة الوزارة لدعم البنية الأساسية بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء لمواكبة معدلات التنمية العمرانية المتسارعة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ محطة المحولات الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة، وتوفير خدمات أساسية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتدعم جهود جذب السكان والاستثمارات، بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد معدلات نمو عمراني وسكاني متسارعة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، وهو ما استلزم تنفيذ مشروعات استراتيجية لتدعيم شبكات المرافق، وفي مقدمتها منظومة الكهرباء، لضمان توفير تغذية كهربائية مستقرة وآمنة تلبي متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات المرافق بالتوازي مع مشروعات الإسكان والخدمات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن نجاح المجتمعات العمرانية الجديدة يعتمد على توافر بنية أساسية متكاملة وقادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من محطة المحولات تعمل بقدرة إجمالية 80 م.ف.أ بجهد 66/22 ك.ف، وتتكون من محولين قدرة، تبلغ قدرة كل منهما 40 م.ف.أ، بالإضافة إلى تنفيذ كابلات تغذية رئيسية بطول مسار يبلغ 5.3 كم بجهد 66 ك.ف. كما روعي في تصميم المحطة التوسع المستقبلي من خلال إمكانية إضافة خمسة محولات أخرى بنفس القدرة، إلى جانب استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، بما يضمن استيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وتحقيق الاستقرار والاستدامة في التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.


 

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان مدينة حدائق أكتوبر

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