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خلال ساعات.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
خالد يوسف

تتأهب الأسر المصرية وطلاب الثانوية العامة، للحظة حاسمة تفصلهم عن مستقبلهم الجامعي، حيث يترقب الجميع إعلان وزارة التعليم العالي رسمياً عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 اليوم الأربعاء، حيث يمثل هذا التوقيت منعطفاً تعليمياً هاماً لتحديد مسارات القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا، وسط آمال عريضة بحصد الكليات المستهدفة وفق الشواغر المتاحة والحدود الدنيا المعلنة رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.


موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني سيتم إعلانها غدًا الأربعاء، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترشيح الطلاب وتحديد الكليات والمعاهد التي تم قبولهم بها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال الضغط هنــــــــا.


كيف تم تحديد نتيجة المرحلة الثانية؟

جاء ترشيح الطلاب وفق مجموعة من الضوابط، من بينها «مجموع درجات الطالب، وترتيب الرغبات التي سجلها على موقع التنسيق، وقواعد التوزيع الجغرافي»، إلى جانب الأعداد المقررة للقبول في كل كلية ومعهد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

1-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2-اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

3-إدخال رقم الجلوس.

4-كتابة الرقم السري.

5-الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

6-ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية 2026

تضم المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية عددا كبيرا من الخيارات، من بينها «كليات التربية، والتربية النوعية، والفنون، وعلوم الرياضة، والآداب، والحقوق، والتجارة، ودار العلوم، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية».

وتشمل كليات التربية تعليم ابتدائي وطفولة جامعات العريش، والأقصر، ودمياط، وبورسعيد، وأسيوط، والغردقة، والسويس، ومطروح، وبني سويف، والفيوم، والمنصورة، ومدينة السادات، وبنها، والمنوفية، وقناة السويس بالإسماعيلية، وطنطا، وأسوان، وقنا، ودمنهور، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وعين شمس، والإسكندرية.

كما تتاح كليات التربية النوعية والتربية الفنية والموسيقية في عدد من الجامعات، من بينها سوهاج، وأسوان، والمنصورة، ودمنهور بالنوبارية، وقنا، وأسيوط، ودمياط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسكندرية، وطنطا، والفيوم، ومطروح، والمنوفية، وبنها، والزقازيق، وعين شمس، والقاهرة، والمنيا، والعاصمة بالزمالك، والعاصمة بحلوان.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 تنسيق المرحلة الثانية 2026 طلاب الثانوية العامة وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية والمعاهد العليا الموقع الإلكتروني للتنسيق

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