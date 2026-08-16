إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2026.. الطب 81% والأسنان 77% والصيدلة 71%

يبحث الكثيرون عن تنسيق الجامعات الخاصة 2027 ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للتقدم إلى كليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026/2027، بعد اعتمادها من المجلس المشترك للجامعات الخاصة والأهلية، وسط اهتمام كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نسب القبول بالكليات المختلفة.

وترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة، إلى جانب أعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.



وقدم الوزير في بداية الاجتماع الشكر للدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

الحد الأدنى للطب البشري في الجامعات الخاصة

جاءت كلية الطب البشري على رأس قائمة الكليات الأعلى من حيث الحد الأدنى المطلوب للتقدم، حيث حدد تنسيق الجامعات الخاصة 2026 نسبة 81% كحد أدنى للتقدم إلى كليات الطب البشري.

ويأتي إعلان هذه النسبة ليضع أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية معيارًا واضحًا عند ترتيب رغباتهم والتخطيط للالتحاق بالكليات الخاصة خلال العام الجامعي الجديد.

ويشمل القرار الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، إلى جانب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وفق القواعد المنظمة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

الحد الأدنى لطب الأسنان

وفيما يتعلق بكليات طب الأسنان، حدد المجلس الحد الأدنى للتقدم بنسبة 73% في جامعة سيناء، بينما يبلغ الحد الأدنى 77% في باقي الجامعات الخاصة.

ويعني ذلك وجود اختلاف في الحد الأدنى بين جامعة سيناء وبقية الجامعات الخاصة، وهو ما يمنح الطلاب الحاصلين على المجاميع المؤهلة خيارات مختلفة عند التقديم، وفق الجامعة والكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.

تنسيق كليات الهندسة 2026

واعتمد مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للتقدم إلى كليات الهندسة ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2026، حيث سجلت النسبة 64% في جامعة سيناء، بينما بلغت 67% في باقي الجامعات الخاصة.

ويتيح هذا الحد الأدنى للطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الهندسية التقدم وفق النسب التي حددها المجلس، مع اختلاف الحد الأدنى بين جامعة سيناء وغيرها من الجامعات الخاصة.

الحد الأدنى للحاسبات والمعلومات

كما اعتمد المجلس الحد الأدنى للتقدم إلى كليات الحاسبات والمعلومات، وحدده بنسبة 58% في جامعة سيناء، مقابل 60% في باقي الجامعات الخاصة.

وتشمل هذه النسب الحد الأدنى للتقدم، وهو ما يعني أن استيفاء الطالب للنسبة المعلنة يسمح له بالتقدم وفق القواعد المنظمة، مع مراعاة إجراءات القبول الخاصة بكل جامعة وكلية.

52 % الحد الأدنى لعدد كبير من الكليات

وحدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للتقدم إلى مجموعة واسعة من الكليات بنسبة 52% بجامعة سيناء فرع العريش.

وتشمل هذه المجموعة كليات الفنون والفنون التطبيقية والزراعة والتربية والآداب واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والأعمال والحقوق والقانون والسياحة والفنادق والآثار.

ويستفيد من هذه النسبة الطلاب الراغبون في الالتحاق بالتخصصات المختلفة التي تندرج ضمن هذه المجموعة، وفق القواعد التي حددها المجلس للعام الدراسي الجديد.

53 % في جامعة سيناء فرع القنطرة

وبحسب الحدود المعلنة، يبلغ الحد الأدنى للتقدم إلى الكليات السابق ذكرها 53% في جامعة سيناء فرع القنطرة.

وتشمل النسبة كليات الفنون والفنون التطبيقية والزراعة والتربية والآداب واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والأعمال والحقوق والقانون والسياحة والفنادق والآثار.

ويختلف الحد الأدنى وفق الجامعة أو الفرع، وهو ما يجعل مراجعة الطالب لنسب القبول المعلنة لكل جامعة خطوة أساسية قبل تحديد اختياراته النهائية.

56 % في جامعات محددة

أما بالنسبة إلى جامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا، و6 أكتوبر، وأكتوبر للعلوم الحديثة، ومصر الدولية، فقد حدد المجلس الحد الأدنى للتقدم للكليات المدرجة ضمن هذه المجموعة عند 56%.

ويأتي هذا الحد ضمن القواعد التي اعتمدها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026/2027، إلى جانب النسب المختلفة المقررة لبعض الجامعات والكليات.

خريطة الحدود الدنيا للجامعات الخاصة

وبذلك يمكن تلخيص أبرز مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2026 وفق الحدود التي اعتمدها المجلس على النحو التالي:

الطب البشري: 81%.

81%. طب الأسنان: 73% بجامعة سيناء و77% بباقي الجامعات الخاصة.

73% بجامعة سيناء و77% بباقي الجامعات الخاصة. الهندسة: 64% بجامعة سيناء و67% بباقي الجامعات الخاصة.

64% بجامعة سيناء و67% بباقي الجامعات الخاصة. الحاسبات والمعلومات: 58% بجامعة سيناء و60% بباقي الجامعات الخاصة.

58% بجامعة سيناء و60% بباقي الجامعات الخاصة. الفنون والفنون التطبيقية والزراعة والتربية والآداب واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والأعمال والحقوق والقانون والسياحة والفنادق والآثار: 52% بجامعة سيناء فرع العريش، و53% بجامعة سيناء فرع القنطرة، و56% بجامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر وأكتوبر للعلوم الحديثة ومصر الدولية.

وتوفر هذه الحدود المعلنة صورة واضحة أمام الطلاب عن الحد الأدنى المطلوب للتقدم للكليات المختلفة، وتساعدهم في تحديد الخيارات المناسبة لمجاميعهم.

وإليك التفاصيل الكاملة لتنسيق الجامعات الخاصة :

