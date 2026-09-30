خناقة فى الأتوبيس.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة داخل أوتوبيس بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بالدقهلية من (مالك مكتب رحلات ، سائق بذات المكتب – مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتضررهما من (أحد الأشخاص ، شقيقه) لقيام الأول بالتعدي عليهما بالضرب حال استقلالهما أتوبيس خاص بالمكتب المشار إليه "منتهى التراخيص" قيادة الثانى على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم حول أولوية الجلوس، ورفض السائق التوقف بالأتوبيس لإنزاله بالقرية محل سكنه ، فقام الأخير بالاتصال بشقيقه للحاق بهم مستقلاً سيارة "ربع نقل سارية التراخيص" والتوقف أمام الأتوبيس لإجبار قائده على التوقف ، وعقب ذلك تعديا عليهما بالضرب وأحدثا تلفيات بالأتوبيس .





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر) ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة الربع نقل المشار إليها ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة الشاكيان علل السائق عدم توقفه خشية تعدى أهلية المشكو فى حقهم عليه.

تم التحفظ على الأتوبيس والسيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.