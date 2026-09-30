مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الثانية لـ 25 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الهرم الثانية"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2011 وحتي 26 نوفمبر2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهم الثاني لأسلحة تقليدية بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يحوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.