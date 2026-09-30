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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تمدّد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يومًا

الداخلية الإيطالية
الداخلية الإيطالية
أ ش أ

 أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي تمديد اتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يومًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية اليوم أن هذا الإجراء ضروريًا بعد التقييمات التي أجرتها لجنة الهجرة وأمن الحدود، والتي اجتمعت صباح اليوم.

وأشار إلى أن القرار يستهدف تعزيز حماية حدود أوروبا، بما في ذلك ضمان الأمن القومي، فضلًا عن منع التهديدات الإرهابية المحتملة والتصدي لها.

ويشمل هذا الإجراء، الذي اتخذته إيطاليا عقب المخاوف التي أثارها الوضع في سبتة، عمليات تفتيش في الموانئ والمطارات الإيطالية للمسافرين القادمين من إسبانيا، مع التركيز بشكل خاص على رعايا الدول الأخرى.

وزير الداخلية الإيطالي إسبانيا التقييمات

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