«ادعوا لمصر».. رسالة محافظ الأقصر لـ5 سيدات قبل انطلاق رحلة العمرة

في مشهد غلبت عليه مشاعر الفرحة، ودّع المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، 5 سيدات من الفائزات برحلات العمرة المجانية المقدمة برعاية صندوق «تحيا مصر»، وذلك قبيل توجههن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وشهدت لحظات الوداع أجواء احتفالية اتسمت بالفرحة، حيث حرص المحافظ على استقبال السيدات وتوديعهن وسط الزغاريد، مع توزيع الحلوى والشوكولاتة، متمنيا لهن رحلة آمنة وعمرة مقبولة والعودة إلى أسرهن سالمات.

ووجه محافظ الأقصر بتوفير سيارة ميكروباص سياحي مكيف لنقل السيدات من الأقصر إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تتولى السيارة كذلك مهمة عودتهن عقب انتهاء الرحلة، بما يضمن توفير وسيلة انتقال مريحة وتخفيف مشقة السفر عنهن.

وخلال توديعه للسيدات، دعا محافظ الأقصر إلى اغتنام هذه الرحلة المباركة في الدعاء لمصر وشعبها، سائلا الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وكان محافظ الأقصر قد سلم، الأحد الماضي، تأشيرات العمرة وجوازات السفر للسيدات الخمس، خلال احتفالية أقيمت بمناسبة اختيارهن ضمن المستفيدات من رحلات العمرة المجانية التي ينظمها صندوق «تحيا مصر».

كما جرى تجهيز السيدات بحقائب سفر متكاملة تضمنت مستلزمات الرحلة وملابس الإحرام، إلى جانب مواد غذائية ومعلبات تكفي احتياجاتهن خلال فترة السفر.

وعبرت السيدات الفائزات وأسرهن عن سعادتهم بهذه الرحلة، موجهين الشكر لمحافظ الأقصر وصندوق «تحيا مصر» على ما قدموه من دعم وتيسيرات ساهمت في إتمام الرحلة وتخفيف أعباء السفر.