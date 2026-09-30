40 رحلة بالون تقل 1140 سائحا في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 40 رحلة بالون طائر على متنها 1140 سائحا من مختلف الجنسيات، حيث أقلعت الرحلات من منطقة القرنة بالبر الغربي، وحلقت فوق نهر النيل والمناطق الأثرية.

واستمتع السائحون بمشاهدة معالم البر الغربي من أعلى، ومنها معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك، إلى جانب المناطق الزراعية الممتدة على جانبي النيل، وسط أجواء صباحية مميزة.

وقال كابتن أحمد، طيار بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الإقبال على رحلات البالون يشهد تفاعلا كبيرا من السائحين، خاصة أن التحليق يمنحهم فرصة لمشاهدة المواقع الأثرية من زاوية مختلفة.

وأوضح أن لحظة الإقلاع تكون من أكثر اللحظات التي يترقبها الركاب، حيث يبدأ البالون في الارتفاع تدريجيا، ويظهر أمامهم عدد من المعالم الأثرية التي يحرصون على تصويرها وتوثيق الرحلة.

وأضاف أن جميع الرحلات يتم تنفيذها وفقا للضوابط المنظمة، مع مراجعة حالة الطقس والتأكد من ملاءمة الأجواء قبل الإقلاع، حفاظا على سلامة السائحين وطاقم الرحلة.

وتستمر رحلات البالون الطائر كأحد الأنشطة السياحية البارزة التي يقبل عليها زائرو الأقصر، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.