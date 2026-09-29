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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

49 رحلة بالون تزين سماء الأقصر.. 1300 سائح يحلقون فوق عاصمة الحضارة

49 رحلة بالون تزين سماء الأقصر.. 1300 سائح يحلقون فوق عاصمة الحضارة
49 رحلة بالون تزين سماء الأقصر.. 1300 سائح يحلقون فوق عاصمة الحضارة
شمس يونس

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 49 رحلة بالون طائر على متنها نحو 1300 سائح من مختلف الجنسيات، في واحدة من أجمل المشاهد السياحية التي تشهدها المحافظة، مع تحليق البالونات فوق الضفة الغربية لنهر النيل بالتزامن مع الساعات الأولى للصباح.

وحلقت البالونات في سماء الأقصر، لتمنح السائحين فرصة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية من أعلى، بداية من معابد ومقابر الضفة الغربية، مرورا بنهر النيل والحقول الزراعية، وصولا إلى المشهد الساحر للمدينة الأثرية من السماء.

وقال كابتن أحمد، طيار بالون بإحدى الشركات العاملة في الأقصر، إن رحلات البالون دائما ما تحمل تجربة مختلفة للسائح، خاصة مع اللحظة الأولى التي يبدأ فيها البالون بالارتفاع، حيث تتحول الأقصر أمام أعين الركاب إلى لوحة تجمع بين النيل والآثار والطبيعة.

وأضاف أن أكثر اللحظات التي تظل في ذاكرة السائح هي لحظة اكتشافه للأقصر من أعلى لأول مرة، مشيرا إلى أن مشاهدة المعابد التاريخية ونهر النيل في مشهد واحد تمنح الرحلة طابعا خاصا لا يمكن أن يتكرر بسهولة.

وأوضح كابتن أحمد أن كل رحلة تبدأ بالتأكد من مناسبة الأحوال الجوية والالتزام الكامل بإجراءات السلامة، حتى يستمتع السائح بتجربة التحليق في أجواء آمنة ومميزة.

وتواصل رحلات البالون الطائر جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها واحدة من أبرز التجارب السياحية في الأقصر، والتي تمنح الزائر فرصة لمشاهدة عاصمة الحضارة المصرية القديمة من منظور مختلف وفريد.

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