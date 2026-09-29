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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني

القس أرساني جابر
القس أرساني جابر
ميرنا رزق

استعرض القس أرساني جابر، أستاذ اللغة اليونانية بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، أول طبعة منشورة للعهد الجديد باللغة اليونانية في التاريخ، والتي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 1516، أي منذ نحو 510 سنوات.

وأوضح أبونا أرساني جابر أن هذه الطبعة أصدرها الكاهن والعالم الهولندي إيراسموس «Desiderius Erasmus» عام 1516، وتُعد من الإصدارات المهمة في تاريخ نشر ودراسة نص العهد الجديد باللغة اليونانية.

وجاء النص في الطبعة القديمة مطبوعًا في عمودين متوازيين، أحدهما باللغة اليونانية والآخر باللغة اللاتينية، وهو ما يعكس طبيعة العمل الذي جمع بين النصين في تلك الفترة.

وأشار إلى أن النسخة محفوظة ضمن مجموعة «Bible Society Collection» في مكتبة جامعة كامبريدج، حيث ما زالت تمثل وثيقة تاريخية مهمة للباحثين والمهتمين بتاريخ الكتاب المقدس والنص اليوناني للعهد الجديد.

وعبّر أبونا أرساني جابر عن سعادته بإتاحة فرصة فحص ودراسة هذه الطبعة التاريخية، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على صفحاتها الأصلية ودراسة تفاصيلها.

الإكليريكية الكاهن الكتاب المقدس بالإسكندرية العهد الجديد

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