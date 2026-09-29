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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا فيلوباتير يرسّم 12 شماسًا ويحتفل بخريجي الكليات والمعاهد الدينية بأبو قرقاص

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ١٠ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، للخدمة بالكنيسة ذاتها، وخلال القداس دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة.

وفي إطار آخر، احتفلت إيبارشية أبو قرقاص عقب صلاة القداس، بخريجي الكليات الإكليريكية اللاهوتية والمعاهد والمراكز الدينية من أبناء الإيبارشية، وهي: 
- الكلية الإكليريكية اللاهوتية فرع المنيا.
- معهد الرعاية والتربية.
- معهد القديس ديديموس للمرتلين بدير السيدة العذراء "المحرق".
- مركز "المعلم ميخائيل البتانوني" للمرتلين بأبو قرقاص.
- مركز القديس البابا أثناسيوس الرسولي لدراسة الكتاب المقدس بأبو قرقاص. 
- مركز القديس الأنبا شنوده "رئيس المتوحدين" للغة القبطية بأبو قرقاص. 
- مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لإعداد الخدام والقادة بأبو قرقاص.

تضمن الحفل مجموعة من الألحان الكنسية قدمها خوارس الشمامسة بمركز "المعلم ميخائيل البتانوني" للمرتلين، كما ألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة شكر لكل المسؤولين والقائمين على الخدمة بالمراكز التعليمية بالإيبارشية، ووزّع شهادات التقدير والهدايا التذكارية على الخريجين والخريجات، وتم التقاط الصور التذكارية مع نيافته.

الأنبا فيلوباتير الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس العذراء الكنيسة الكنسية الشمامسة

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