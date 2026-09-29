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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باسم البابا تواضروس.. الأنبا ديسقورس يهنئ القنصل العام المصري في فرانكفورت

الأنبا ديسقورس يلتقي القنصل العام المصري في فرانكفورت
الأنبا ديسقورس يلتقي القنصل العام المصري في فرانكفورت
ميرنا رزق

قام نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريلفباخ، بزيارة ترحيب وتعارف للسفير محمد حيدر، بمناسبة توليه مهام عمله قنصلًا عامًا لمصر في فرانكفورت.

قدم نيافته التهنئة للسفير محمد حيدر باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، كما عبر القنصل العام عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة.

خلال الزيارة، قدم نيافته هدية تذكارية للقنصل العام، تحمل صورة لدير القديس الأنبا أنطونيوس بفرانكفورت.

الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا البابا تواضروس الكنيسة

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