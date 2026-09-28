الأنبا رافائيل يشارك في نهضة الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة ويلقي العظة الروحية

في أجواء روحية مميزة، تواصلت فعاليات النهضة الروحية للقديس العظيم الأنبا برسوم العريان بديره العامر بالمعصرة، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، وسط حضور كبير من شعب الإيبارشية ومكرسات الدير، حيث تضمن اللقاء صلوات العشية والترانيم والتسابيح الروحية، إلى جانب عظة روحية لنيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وكان في استقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس الدير.

وشارك في صلوات العشية لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية، إلى جانب خورس شمامسة الدير وكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال والقديس بشنونة بالمنشية، فيما قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم والتسابيح الروحية خلال فعاليات النهضة.

وألقى نيافة الأنبا رافائيل العظة الروحية، متأملًا في الشاهد الكتابي الوارد في رسالة يوحنا الأولى (١ يوحنا ١: ١-٢): «الّذي كانَ مِنَ البَدءِ، الّذي سَمِعناهُ، الّذي رَأيناهُ بِعُيونِنا، الّذي شاهَدناهُ، ولَمَسَتهُ أيدينا، مِن جِهَةِ كَلِمَةِ الحَياةِ. فإنَّ الحَياةَ أُظهِرَتْ، وقد رَأينا ونَشهَدُ ونُخبِرُكُم بالحَياةِ الأبَدِيَّةِ الّتي كانت عِندَ الآبِ وأُظهِرَتْ لنا».

وتناول نيافته خلال العظة ألقاب القديس يوحنا الرسول، موضحًا جوانب متعددة من شخصيته وخدمته، إذ يُعرف بالقديس، والتلميذ، والرسول، والإنجيلي، والبشير، والرائي، واللاهوتي.