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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدقهلية.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين وانقلاب ربع نقل بالسنبلاوين

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وانقلاب إحدى السيارات، على طريق الشعلة في اتجاه طهواي، بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطةالنجدة يفيد بوقوع الحادث،

  انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة
وأسفر الحادث عن إصابة عمرو شكري حسن حسن، 35 عاما ، مقيم أجا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، وأدهم صبحي أحمد المغاوري، 20 عاما ، مقيم  السمارة مركز تمي الأمديد، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر باليد اليسرى، وأحمد محمود أحمد محمود العشري، 38 عاما ، مقيم  طوخ الأقلام، باشتباه ما بعد الارتجاج.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين، وتحرر محضر بالواقعة

الدقهلية السمارة طوخ نقل

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