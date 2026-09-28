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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سكن لكل المصريين 9.. اليوم بدء حجز 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة تحميل كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار والحجز ، اعتبارًا من الساعة التاسعة اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، عبر منصة مصر الرقمية.

يأتي الطرح ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

إتاحة كراسة الشروط لمدة شهر من اليوم 

وأوضحت الوزارة أن إتاحة كراسة الشروط والحجز تستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ويستطيع جميع المواطنين التقدم، بما في ذلك ذوو الهمم، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

ويتضمن الطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بين وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ووحدات سكنية بالمحافظات، إلى جانب وحدات بالمدن الجديدة.

مساحات تتراوح بين 96 و100

وتشمل الوحدات المطروحة ضمن المبادرة 3280 وحدة بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في عدد من المحافظات، من بينها الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا الشرقية.

 

طرح 8,464 وحدة سكنية بالمحافظات

كما يتضمن الطرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلي 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بمحافظة المنيا  و3,256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بينها أكتوبر الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والمنيا الجديدة، والفشن الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، مع طرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

وزارة الإسكان صندوق الاسكان الإجتماعي دعم التمويل العقاري كراسة الشروط سكن لكل المصريين 9 وحدات سكنية

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