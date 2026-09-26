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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«سكن لكل المصريين 9».. تفاصيل قيمة الإيجار والدعم حسب دخل الأسرة

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل نظام دعم الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، موضحة قيمة الإيجار السوقية والمبلغ الذي يتحمله المواطن بعد تطبيق الدعم، وفقًا لمستوى الدخل الشهري للأسرة.

ويطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 15 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، مع تحديد مساهمة المواطن في قيمة الإيجار بنسبة 25% من صافي دخله الشهري، فيما تبلغ نسبة الإيجار السنوية 7%، ويصل الحد الأقصى للدعم إلى 100 ألف جنيه.

5 آلاف جنيه دخل شهري.. دعم يصل إلى 1750 جنيهًا

في حالة وصول الدخل الشهري للأسرة إلى 5000 جنيه، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 2000 جنيه، بينما يدفع المواطن 1250 جنيهًا بعد تطبيق الدعم، ويحصل على دعم شهري بقيمة 750 جنيهًا.

وفي حال ارتفاع قيمة الإيجار السوقية إلى 3000 جنيه مع ثبات دخل الأسرة عند 5000 جنيه، يظل المبلغ الذي يتحمله المواطن عند 1250 جنيهًا، بينما يرتفع الدعم الشهري إلى 1750 جنيهًا.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

8 آلاف جنيه دخل شهري.. المواطن يدفع 2000 جنيه

أما الأسرة التي يبلغ دخلها الشهري 8000 جنيه، فتصل قيمة الإيجار السوقية إلى 4000 جنيه، بينما يدفع المواطن 2000 جنيه بعد الدعم، بقيمة دعم شهرية تبلغ 2000 جنيه.

وعند وصول الإيجار السوقي إلى 5000 جنيه، يظل المبلغ الذي يدفعه المواطن عند 2000 جنيه، بينما يصل الدعم الشهري إلى 3000 جنيه.

دخل 10 آلاف جنيه.. دعم شهري يصل إلى 2500 جنيه

وبالنسبة للأسرة التي يبلغ دخلها الشهري 10 آلاف جنيه، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 4000 جنيه، ويدفع المواطن 2500 جنيه، بينما يحصل على دعم شهري قدره 1500 جنيه.

وفي حالة وصول الإيجار السوقي إلى 5000 جنيه، يدفع المواطن 2500 جنيه، بينما تبلغ قيمة الدعم الشهري 2500 جنيه.

الإسكان الاجتماعي

12 ألف جنيه دخل شهري.. الدعم يصل إلى 2000 جنيه

وفي حالة بلوغ دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهريًا، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 4000 جنيه، ويتحمل المواطن 3000 جنيه، بينما يحصل على دعم شهري قدره 1000 جنيه.

أما إذا بلغت قيمة الإيجار السوقية 5000 جنيه، فيدفع المواطن 3000 جنيه، بينما يصل الدعم الشهري إلى 2000 جنيه.

دخل 16 ألف جنيه.. الدعم يتراجع وفقًا لقيمة الإيجار

وعند وصول دخل الأسرة إلى 16 ألف جنيه شهريًا، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 4000 جنيه، ويدفع المواطن القيمة كاملة دون الحصول على دعم.

وفي حال وصول قيمة الإيجار السوقية إلى 5000 جنيه، يدفع المواطن 4000 جنيه، بينما يحصل على دعم شهري بقيمة 1000 جنيه.

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15 ألف وحدة ضمن المبادرة

وتأتي تفاصيل دعم الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، التي تتضمن طرح 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، مع تطبيق نظام يربط قيمة المساهمة التي يتحملها المواطن بمستوى دخله الشهري.

ويستهدف نظام الدعم تخفيف قيمة الإيجار التي يتحملها المواطن وفقًا لمستوى دخله، مع تحديد نسب وقواعد واضحة للمساهمة والدعم المقدمين للمستفيدين من المبادرة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الإيجار قيمة الإيجار الدعم

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