الجمعية العمومية للكاراتيه تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي والحساب الختامي

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكاراتيه بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسي بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد وتعديلاته مع اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والأفريقي، اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

أقيمت فعاليات الجمعية العمومية تحت إشراف المستشار محمد عمر أحمد، المشرف على إجراءات الجمعية العمومية، والدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الهيئات الرياضية ومندوب وزارة الشباب والرياضة، وسيد عثمان، والدكتورة مي صبري، مندوبا وزارة الشباب والرياضة.

كما شهد الاجتماع حضور سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، وأعضاء مجلس الادارة الدكتور سامح الشبراوي، وأمين الزعبلاوي والعقيد أحمد المسيدي، بالإضافة إلى خالد عبد الستار، المدير التنفيذي للاتحاد.

شهدت الجمعية العمومية حضور 47 عضوًا من أصل 69 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية إلى جانب ممثلي الهيئات والأعضاء المشاركين، بما يعكس انتظام إجراءات انعقاد الجمعية وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة

وناقشت الجمعية العمومية جدول الأعمال المرسل إلى الهيئات التي لها حق الحضور، وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد رقم 43 لسنة 2017 وتعديلاتها رقم (2) لسنة 2024.

وجاء انعقاد الجمعية العمومية في إطار انتظام العمل المؤسسي داخل الاتحاد المصري للكاراتيه، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ومواصلة مسيرة العمل والتطوير والارتقاء بمنظومة اللعبة، بما يدعم استمرارية الإنجازات ويعزز من قوة المنظومة الإدارية والفنية للعبة.