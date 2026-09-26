روسيا وألمانيا تعقدان اجتماعا مغلقا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اللقاء عُقد بمبادرة من الجانب الألماني.

وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، اليوم السبت، أن فاديفول ولافروف، برفقة عدد من مساعديهما، تبادلا المصافحة قبل أن يُطلب من الصحفيين مغادرة القاعة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا في فبراير 2022.

وكان آخر لقاء على هذا المستوى قد عُقد في يناير من العام نفسه، وجمع الدبلوماسي المخضرم لافروف بوزيرة الخارجية الألمانية آنذاك أنالينا بيربوك، خلال زيارة أجرتها إلى موسكو.

وجاء لقاء لافروف وفاديفول في وقت تشهد فيه العلاقات بين برلين وموسكو توترا متصاعدا خلال الأسابيع الأخيرة.

واتهمت ألمانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج، فيما قرر البلدان إغلاق قنصلية تابعة لكل منهما.