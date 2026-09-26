رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق عبارات واضحة ورسائل قوية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تحدث عن سد الخراب الأثيوبي وأكد أن الأمن المائي قضية وجودية ولا تحتمل المساومة".

وتابع موسى :" رئيس الوزراء أكد أن النيل مسألة وجودية وموارد المياه العابرة للحدود يجب ان تكون مجال لتعاون وليس الصراع ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لا نقف ضد حق أي شعب في التنمية وندافع عن مبدأ واضح وهو ألا تبنى تنمية طرف على حق الآخرين ولا لسياسة فرض الامر الواقع".