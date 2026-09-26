الزبون ده هيركب معايا.. خلاف على راكب ينتهي بمقتل سائق في دار السلام

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، جريمة قتل مأساوية؛ بعدما لقي سائق مصرعه على يد زميله، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على أحقية نقل أحد الركاب، تطورت إلى اعتداء بالضرب، أسفر عن إصابته بنزيف حاد في البطن أودى بحياته.

تفاصيل خناقة دار السلام

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين، أسفرت عن سقوط متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لإجراء الفحص وكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، ويدعى «ع. أ»، والمتهم «م. ر»، وكلاهما يعمل سائقًا، بسبب خلاف على أحقية نقل أحد الركاب، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه بالركل واللكم في منطقة البطن.

نزيف حاد بالبطن

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بنزيف حاد في البطن، وجرى نقله إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه، متأثرًا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبسؤال شقيق المجني عليه؛ أيد ما أسفرت عنه التحريات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة.