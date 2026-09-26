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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فخور به.. أحمد موسى مشيدا بكلمة مدبولي بالأمم المتحدة: نقل رسائل الرئيس السيسي بمنتهى القوة

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، موضحًا: «فخور جدًا بكلمة الدكتور مدبولي، أقوى كلمة كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من مصر، كل كلام الدكتور مصطفى مدبولي هي رسائل من الرئيس السيسي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «حدثني أمس النائب محمد أبو العينين، وقالي شوفت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، القاعة هناك كلها كانت صامتة ومستَمعة ليه، صفقنا ثلاث أو أربع مرات، قاعة الأمم المتحدة كانت تنصت باهتمام لكلمة مدبولي.. وأنا فخور برئيس وزراء مصر، وكمان أنا فخور والله برئيس الوزراء، مدبولي وقف أمام العالم بالأمم المتحدة يتحدث بقوة، 7 آلاف سنة حضارة و110 ملايين مصري.. مثل صخور جرانيت أسوان».

وتابع: «كلمة مصطفى مدبولي هي الأقوى أمام الأمم المتحدة، ونقلت رسائل الرئيس السيسي بمنتهى القوة، لن نسمح أبدًا إن أي حد يستخدم قضية الأمن المائي في المساومة، الدكتور مدبولي موجود بدلًا من الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأردف: «لازم الكل يبقى عارف موقف مصر تجاه إثيوبيا، إحنا عاوزين اتفاق قانوني ملزم، الدكتور مدبولي تحدث في منتهى القوة، والرسائل القوية الواضحة وكل القضايا اللي حوالينا، تكلم عن قضية المياه، وقضية غزة ودور مصر الداعم للشعب الفلسطيني ورفضها لتهجير الأشقاء، وكان في تصفيق كبير جدًا لكلمة الدكتور مدبولي، وبعد كلمته عن فلسطين كان في تصفيق شديد جدًا».

وأردف: «من أكثر المرات التي فيها حضور من الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثناء كلمة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، كمان الدكتور مصطفى تكلم عن أزمات المنطقة والإقليم، ورفض مصر القاطع لتفكيك الدول أو وجود الميليشيات، شكرًا د. مصطفى على كلمتك ودعمك وتمثيل مشرف لمصر، كل واحد فخور برئيس الوزراء، هذا الرجل في المكان الصحيح والوقت الصحيح، وكل التحية والإعجاب على كلمتك ورسالتك، شكرًا مرة تانية».

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