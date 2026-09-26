كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء القى كلمة مصر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تحدث عن أزمات الشرق الأوسط ورفض مصر القاطع لتفكيك الدول وانشاء ميليشيات ".

وتابع موسى :" رئيس الوزراء أكد على أهمية أمن وسلامة الدول وحظر من تهديد الملاحة الدولية بالممرات الملاحية".

وأكمل :"رئيس الوزراء أطلق عبارات واضحة تجاه العديد من القضايا ، وخاطب الجميع من على منبر الأمم المتحدة وكل التحية لرئيس الوزراء على رسائله القوية وتمثيل مصر المشرف ".

وتابع أحمد موسى :" أنا فخور بكلمة رئيس الوزراء وهو رجل في المكان الصحيح في الوقت الصحيح ولك كل التحية والاعجاب بكلمته وثباتك رسائل رئيس الوزراء مهمة وتمثل مصر بكل قوة وشرف