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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء القى كلمة مصر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  رئيس الوزراء تحدث عن أزمات الشرق الأوسط ورفض مصر القاطع لتفكيك الدول وانشاء ميليشيات ".

وتابع موسى :" رئيس الوزراء أكد على أهمية أمن وسلامة الدول وحظر من تهديد الملاحة الدولية بالممرات الملاحية".

وأكمل :"رئيس الوزراء أطلق عبارات واضحة تجاه العديد من القضايا ، وخاطب الجميع من على منبر الأمم المتحدة وكل التحية  لرئيس الوزراء على رسائله القوية وتمثيل مصر المشرف ".

وتابع أحمد موسى :" أنا فخور بكلمة رئيس الوزراء وهو رجل في المكان الصحيح في الوقت الصحيح ولك كل التحية والاعجاب بكلمته وثباتك رسائل رئيس الوزراء مهمة وتمثل مصر بكل قوة وشرف 

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