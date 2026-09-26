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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس: الدولة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها

محافظ السويس
محافظ السويس
أ ش أ

 أكد اللواء هاني رشاد محافظ السويس حرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنسانى والمجتمعى وتلبية احتياجات المواطنين.


جاء ذلك خلال تسليم محافظ السويس اليوم، الذين تم اختيارهم من قبل اللجان المعتمدة من مديرية التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة، ضمن منحة صندوق تحيا مصر بتقديم خمس رحلات عمرة مجانية لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية لمواطني المحافظة.
وهنأ محافظ السويس المواطنين المستفيدين، متمنيا لهم أداء مناسك العمرة فى أجواء آمنة وميسرة، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين.
من جانبه، أوضح مجدى حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس أن أعمال اللجان شملت مراجعة مدى استيفاء المرشحين للضوابط المحدده وكذا التحقق من البيانات والمستندات المقدمه منهم، علما بأنه قد تقرر أن يكون السفر  الخميس المقبل .

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