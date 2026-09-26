جي إم سي سييرا HD «بيك أب» بمحرك V8 وقدرة سحب عملاقة

تواصل جي إم سي سييرا HD تعزيز حضورها عالميًا في سوق الشاحنات والبيك أب كبيرة الحجم، مع تقديم موديل 2027 بمواصفات تركز بصورة أساسية على القوة والقدرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة.

وتحافظ السيارة على التصميم المعروف لسييرا، مع هيكل كبير وتجهيزات خارجية تتناسب مع طبيعتها المخصصة للتضاريس المختلفة، بينما تعتمد في الجانب الميكانيكي على محرك V8.

جي إم سي سييرا HD

محرك V8 بقوة 555 حصانًا

تعتمد جي إم سي سييرا HD على محرك V8 بسعة 8.3 لتر، ينتج قوة تصل إلى 555 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 1,668 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من Allison مكون من 10 سرعات.

جي إم سي سييرا HD وقدرات السحب

تظهر قدرات سييرا HD بشكل واضح عند النظر إلى أرقام السحب، إذ يمكن للسيارة التعامل مع حمولة مقطورة تصل إلى 9,072 كجم في بعض التجهيزات، ويرتفع الحد الأقصى إلى 17,237 كجم عند تجهيز الشاحنة بنظام السحب Gooseneck.

جي إم سي سييرا HD

تجهيزات جي إم سي سييرا HD

وتوفر جي إم سي تجهيزات مخصصة للمهام الثقيلة تشمل محركات الديزل مع العجلات الخلفية المزدوجة، حيث تستطيع جميع النسخ المزودة بهذا التكوين سحب ما لا يقل عن 13,608 كجم، ولم تقتصر التعديلات على المحرك ومنظومة السحب، إذ تحصل سييرا HD على مكابح أمامية بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب ملاقط أمامية بأربعة مكابس.

تصميم جي إم سي سييرا HD

تحافظ سييرا HD 2027 على الملامح البارزة التي تميز سيارات جي إم سي من هذه الفئة، مع شبكة أمامية كبيرة، كما تأتي السيارة بتصميم ثنائي الكابينة، إلى جانب مرايا جانبية كبيرة مزودة بإشارات ضوئية، تستكمل التجهيزات الخارجية بحزمة إضاءة LED، إلى جانب جنوط كبيرة الحجم وإطارات مخصصة للطرق الوعرة.