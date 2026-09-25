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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بملامح رياضية.. ماذا تقدم رينو أركانا 2026 Esprit Alpine؟

 رينو أركانا 2026
 رينو أركانا 2026
صبري طلبه

تأتي رينو أركانا 2026 Esprit Alpine ضمن طرازات الكروس أوفر التي تجمع بين المظهر الرياضي والجانب العصري، مع تصميم خارجي يميل إلى الخطوط الانسيابية والسقف المنخفض نسبيًا مقارنة بسيارات SUV. 

أبعاد رينو أركانا 2026 

تبلغ أبعاد أركانا 2026 نحو 4,568 مم طولًا و1,802 مم عرضًا، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,576 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,720 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,345 كجم.

 رينو أركانا 2026

محرك تيربو بقوة 155 حصانًا

تتحرك رينو أركانا Esprit Alpine بواسطة محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات وسعة 1.3 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 155 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 262 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع FWD، وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات بتقنية القابض المزدوج.

رينو أركانا 2026 وعناصر الحماية

تضم السيارة عددًا من الأنظمة الإلكترونية المخصصة لدعم السائق، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

 رينو أركانا 2026

كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات، إلى جانب نظام تثبيت السرعة ومراقبة المنطقة العمياء، وتصل الوسائد الهوائية في السيارة إلى ست وسائد، لتشمل منظومة حماية للركاب.

مقصورة رينو أركانا 2026

تضم السيارة شاشة للعدادات يبلغ قياسها 10.2 بوصة، بينما تأتي شاشة المعلومات والترفيه بحجم 9.3 بوصة، وتدعم الشاشة المركزية تقنية Bluetooth، إلى جانب Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي.

 رينو أركانا 2026

كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا من Bose يتكون من 9 سماعات، في حين يأتي المقود متعدد الوظائف، كما تعتمد السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع وجود فتحات خلفية لتوزيع الهواء داخل المقصورة، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف.

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