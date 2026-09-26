بعد التعادل مع أنجولا.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أنجولا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأقيمت مباراة مصر وأنجولا على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط سعي المنتخب الوطني لتحقيق انطلاقة قوية وحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره بالتصفيات، إلا أن المواجهة انتهت دون أن يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك.

مصر تكتفي بنقطة في بداية مشوارها

وبهذا التعادل، حصد منتخب مصر نقطة واحدة في مستهل مشواره بالتصفيات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالتساوي مع منتخب أنجولا الذي جاء في المركز الثالث بفارق ترتيب الأهداف.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يسعى الفراعنة إلى المنافسة على صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات.

مالاوي تتصدر المجموعة بعد الفوز على جنوب السودان

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، نجح منتخب مالاوي في تحقيق الفوز على نظيره جنوب السودان بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات ويعتلي صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب جنوب السودان عند صفر من النقاط، ليحتل المركز الرابع في المجموعة بعد الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

1- مالاوي: 3 نقاط

2- مصر: نقطة واحدة

3- أنجولا: نقطة واحدة

4- جنوب السودان: دون نقاط

ويأمل منتخب مصر في استعادة نغمة الانتصارات خلال الجولات المقبلة، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة والمنافسة بقوة على صدارة الترتيب والتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا