الشناوي واتحاد الكرة والأندية..أحمد جلال: حسام حسن فتح أكثر من جبهة صدام

تحدث الناقد الرياضي أحمد جلال عن حالة الجدل التي صاحبت منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، تسببت في فتح أكثر من ملف للخلاف داخل الكرة المصرية.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن لم يكتفِ بإثارة الجدل حول علاقته بمحمد الشناوي، لكنه فتح أيضًا بابًا آخر من الصدام بعدما تحدث عن المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا.

وأوضح جلال أن حسام حسن أكد في تصريحاته أنه لم يكن صاحب الاختيار في مواجهة جنوب إفريقيا وديًا، وإنما تم وضع المباراة أمامه من جانب اتحاد الكرة، وهو ما اعتبره الناقد الرياضي تصريحًا يضيف طرفًا جديدًا إلى دائرة الجدل المحيطة بالمدير الفني للمنتخب.

وأضاف أن المشهد الحالي أصبح يتضمن أكثر من نقطة خلاف، بداية من الجدل بين حسام حسن ومحمد الشناوي، مرورًا بعلاقته بالنادي الأهلي، وصولًا إلى الخلافات المتعلقة باتحاد الكرة، إلى جانب حالة الشد والجذب مع الأندية المصرية.

وأشار جلال إلى أن هذه الملفات المتعددة طغت على الحديث عن المنتخب وأدائه، خاصة خلال مباراة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتابع أن الجماهير نفسها دخلت في أجواء الجدل، بعدما شهدت المباراة هتافات مؤيدة لمحمد الشناوي، لتتحول الأنظار من أرض الملعب إلى الأزمة التي أثارتها تصريحات حسام حسن.

وأكد الناقد الرياضي أن المنتخب يحتاج إلى أن تكون الأجواء المحيطة به أكثر هدوءًا، حتى ينصب التركيز على المباريات والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بدلًا من استمرار الجدل بين الجهاز الفني والأطراف المختلفة داخل منظومة كرة القدم المصرية.