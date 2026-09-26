حسام حسن بنبرة ساخرة : الدوري مستواه أعلى من الكرة التي نشاهدها مع منتخب مصر

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وأكد المدير الفني للفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن كرة القدم تحمل العديد من الاحتمالات، مشددًا على ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.

وقال حسام حسن: «كل شيء وارد في الكرة وأنا واثق في لاعبي المنتخب، أكيد ستكون هناك ظروف صعبة، لكن لم يقصر أي لاعب وسنحاول أن نفوز في المباريات المقبلة».

وشدد المدير الفني على أهمية التعامل مع الظروف التي قد تواجه المنتخب خلال مشواره في التصفيات، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء والاستعداد بصورة أفضل للمواجهات القادمة.

وأضاف حسام حسن خلال حديثه بنبرة ساخرة عن مستوى الكرة التي يقدمها المنتخب مقارنة بالدوري: «طبعًا الدوري مستواه أعلى من الكرة التي نشاهدها مع المنتخب».

وعن قرار استبدال محمد صلاح، لاعب طرابزون ومنتخب مصر، خلال مواجهة أنجولا، أوضح حسام حسن أن القرار جاء لأسباب فنية، مؤكدًا أنه صاحب المسؤولية عن الاختيارات والتغييرات التي يجريها خلال المباريات.

ورفض مدرب منتخب مصر التعليق على تصريحاته بشأن الشناوي

واكتفى المدير الفني للفراعنة بالرد قائلًا: «لا تعليق»، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن تصريحاته السابقة أو ما قصده منها