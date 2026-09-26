مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج في الماضي وترحيبها بـ الارتباط حاليا

كشفت الفنانة مي سليم عن أسباب رفضها الزواج خلال فترة سابقة، موضحة أن ابنتها لي لي كانت في حاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، وهو ما دفعها إلى تفضيل التفرغ لها وعدم تشتيت نفسها بأي مسؤوليات أخرى.

وقالت مي سليم، خلال استضافتها في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة «صدى البلد»، إنها مرت بمرحلة شعرت خلالها بأن ابنتها تحتاج إلى وجودها بجانبها بصورة أكبر، لذلك لم تكن ترغب في الانشغال عنها أو الدخول في علاقة زواج في ذلك الوقت.

وأضافت: «كان في فترة معينة كنت بحس إن بنتي محتاجة تركيز مني ومحتاجة أكون معاها ومش عايزة أكون مشتتة بحاجة ومشغولة عنها، ومقدرش أقول إن لي لي الأساس في سبب رفضي الجواز».

وأوضحت مي سليم أن ابنتها لي لي تبلغ من العمر حاليًا 15 عامًا، مشيرة إلى أنها ترى أنها تمر بمرحلة عمرية تحتاج خلالها إلى قدر أكبر من الاهتمام والمتابعة.

وعن موقفها من فكرة الزواج في الوقت الحالي، أكدت مي سليم أنها لا تمانع الارتباط إذا جاء الشخص المناسب، قائلة: «لو حد دق الباب عليا دلوقتي للجواز أكيد هبقى حابة جدًا، واعتقد هي قسمة ونصيب وملهاش حسابات وبتيجي في وقتها لما ربنا يرتبها ومش هقول لأ لو ربنا رايد».