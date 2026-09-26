التوفيق غاب..مصطفى زيكو يعتذر للجماهير بعد تعادل مصر أمام أنجولا

أعرب مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، عن حزنه الشديد عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأكد زيكو أن المنتخب الوطني كان يسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية، إلا أن التوفيق غاب عن اللاعبين خلال اللقاء، لتنتهي المواجهة دون أهداف ويحصل الفراعنة على نقطة واحدة في بداية مشوار التصفيات.

وقال مصطفى زيكو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «أعتذر للجماهير المصرية على التعادل، كنا نريد أن نسعدهم، لكن لا يوجد فريق يفوز دائمًا».

وأضاف لاعب منتخب مصر أن الفريق مطالب بغلق صفحة مباراة أنجولا والتركيز على المواجهة المقبلة أمام جنوب السودان، مشيرًا إلى صعوبة اللقاء المنتظر، خاصة في ظل الظروف التي ستقام فيها المباراة.

وأوضح: «لدينا مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام جنوب السودان، وستكون الظروف صعبة، سواء من حيث أرضية الملعب أو درجة الحرارة، لكن لا بديل عن الفوز من أجل تعويض التعادل السلبي أمام أنجولا».

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري لم يشهد الاحتفال بالفوز المنتظر.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة في المجموعة الثانية، التي شهدت تحقيق منتخب مالاوي الفوز على جنوب السودان بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات.

وظهر منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا بعيدًا عن المستوى الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2026، حيث غابت الخطورة الهجومية عن الفريق، ولم ينجح اللاعبون في استغلال الفرص المتاحة بالشكل المطلوب.

ويأمل الفراعنة في الظهور بصورة أفضل خلال المباراة المقبلة أمام جنوب السودان، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثانية وتعويض التعثر في الجولة الافتتاحية