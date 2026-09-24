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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

الانتفاخ
الانتفاخ
اسماء محمد

يعد الموز من أكثر الأكلات الصحية التى ينصح بها خلال اتباع نظام غذائي صحي.. فما أبرز فوائده.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي اليكم ابرز فوائد الموز الصحية.

 بناء عضلات قوية

يحتوي الموز على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يلعب دورًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب. 

كجزء من نظام غذائي متوازن، قد تدعم الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز استرخاء العضلات ووظيفة العضلات الطبيعية، خاصة عند تناولها بعد النشاط البدني . 

صحة العظام

على الرغم من أن الموز ليس مصدراً مهماً للكالسيوم، إلا أنه يحتوي على مركب بريبيوتيك يُعرف باسم فركتوليغوساكاريد (FOS)  . 

تشير الأبحاث الأولية (10) إلى أن الفركتوليغوساكاريد قد يدعم بيئة الأمعاء بطريقة قد تساعد في امتصاص الكالسيوم. وكجزء من نظام غذائي متوازن، قد يساهم ذلك في الدعم الغذائي العام.

تقليل الانتفاخ 

قد يؤدي الانتفاخ إلى الشعور بعدم الراحة أو الامتلاء ويحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف الغذائية، مما قد يدعم وظيفة الجهاز الهضمي الطبيعية ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. 

تشير بعض الدراسات 3 إلى أن الموز قد يكون له دور في دعم بيئة الأمعاء الصحية من خلال المساهمة في نمو البكتيريا المفيدة. 

الشعور بالشبع 

يحتوي الموز غير الناضج على نوع من الكربوهيدرات يُعرف باسم النشا المقاوم، والذي قد يمر عبر الجهاز الهضمي بشكل أبطأ من أنواع النشا الأخرى. 

قد تساهم عملية الهضم البطيئة هذه في الشعور بالشبع لفترة أطول كجزء من نظام غذائي متوازن  

بسبب مذاقها المر قليلاً، غالباً ما يتم خلط الموز غير الناضج مع الفواكه والخضروات الأخرى لصنع العصائر أو استخدامه في الأطباق المطبوخة.

الموز فوائد الموز فوائد صحية العضلات الهضم

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