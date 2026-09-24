بعد قرار المركزي اليوم.. إلى أين وصلت أسعار السبائك الذهبية من أول 1 جرام؟

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2026 عند نفس مستويات أمس الأربعاء، وذلك بعد موجة تراجع متتالية استمرت لأربعة أيام، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 25 سبتمبر 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وذلك بعد تقييم آخر تطورات التضخم الذي سجل 14.5% في أغسطس.

وجاء قرار التثبيت ليدعم استقرار سوق الذهب بعد الهبوط القوي الذي شهده خلال الأيام الماضية.

أسعار السبائك الذهبية؟

استقرت أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر على نفس أسعار أمس، وجاءت بدون مصنعية على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24: 7,114 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24: 17,785 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24: 35,570 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24: 71,140 جنيه



سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام عيار 24: 142,280 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 25 جرام عيار 24: 177,850 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24: 355,700 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 711,400 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام عيار 24: 1,778,500 جنيه

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21: 49,800 جنيه

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7,114 جنيه وعيار 21 سجل 6,225 جنيه وعيار 18 سجل 5,336 جنيه، وهي نفس أسعار إغلاق أمس الأربعاء.