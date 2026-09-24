قوات وأسلحة.. ماكرون يعلن عن تحرك عسكري فرنسي في السعودية لحماية مسار النفط

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، بأن بلاده سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى المملكة العربية السعودية؛ للمساعدة في حماية مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والتي تُعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط.

وقال ماكرون: "هذا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه مع السعوديين: نحن بصدد إرسال موارد عسكرية- تشمل جنوداً وأنظمة رادار وأنظمة دفاعية-؛ لحماية هذا الموقع، وليس بهدف الانخراط في أي صراعات".

وتتعرض المنشآت الحيوية السعودية لهجمات من قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، وتستهدف بشكل خاص شركة أرامكو وهي أكبر شركة نفطية في العالم ما تسبب في عدم استقرار أسعار النفط.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع أن قواته شنت هجمات على شركة أرامكو في مدينة ينبع، بالإضافة إلى هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب تحشيدات سعودية في جازان.