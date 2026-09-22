قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد مستقبل «مُبهر» لمنطقة الشرق الأوسط
ما اتحركش.. سعر عيار 18 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يمثل مصر في قمة «ترامب» الإقليمية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
استطلاع: 58% من القادة يستخدمون الذكاء الاصطناعي في قرارات الموظفين.. و45% يتوقعون تغير الأدوار القيادية
نقابة الإعلاميين تتلقى شكوى من نقيب الموسيقيين ضد أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني
ترامب: الأزمة مع إيران ستنتهي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها
كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 2027
مدبولي يلتقي جوتيريش بنيويورك.. وأمين الأمم المتحدة يثمن دور مصر كـ «ركيزة استقرار بالمنطقة»
من 2500 إلى 5000 ألف جنيه.. أسعار إيجار شقق سكن لكل المصريين 9
مصري يدخل قائمة الكبار.. مفاجأة بشأن أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم أفريقيا 2027
نتائج الشهادات المعادلة.. اللجنة العليا للتنسيق تجتمع مساء بعد غد الخميس لإعلانها
مران الأهلي.. الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: علينا الدفاع عن حقوق الشعوب في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة الدفاع عن مبادئ حقوق الشعوب في مختلف مناطق العالم، مشددًا على أن هذه المبادئ يجب أن تكون حاضرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما هي في أوروبا.

وجاءت تصريحات ماكرون في إطار مواقفه بشأن القضايا الدولية والتحديات التي تواجه النظام الدولي، بالتزامن مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تشهد نقاشات واسعة حول النزاعات الإقليمية والحروب وحقوق الشعوب.

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية التمسك بالمبادئ التي تقوم عليها منظومة القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام حقوق الشعوب وسيادتها، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المبادئ يجب ألا يختلف باختلاف المنطقة الجغرافية أو طبيعة الصراعات القائمة.

وتولي فرنسا أهمية خاصة لملفات الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل استمرار أزمات سياسية وأمنية وإنسانية في عدد من دول المنطقتين، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات المرتبطة بالأمن الدولي.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تكثف فيه باريس تحركاتها الدبلوماسية بشأن عدد من الأزمات الدولية، ولا سيما الوضع في قطاع غزة والملف الأوكراني، مع تأكيد فرنسا في مواقف سابقة دعمها لتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي.

وكانت فرنسا قد شاركت، إلى جانب المملكة العربية السعودية، في الدفع باتجاه مسار دولي يهدف إلى تحقيق حل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية، مع تأكيد باريس أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تمثل جزءًا من تصورها للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وتعكس تصريحات ماكرون طرحًا فرنسيًا يربط بين احترام حقوق الشعوب والحفاظ على الاستقرار الدولي، في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية تحديات متزايدة بسبب استمرار النزاعات المسلحة وتباين مواقف القوى الكبرى تجاه عدد من الأزمات.
 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا تصريحات ماكرون الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

وزير التربية والتعليم

لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

ترشيحاتنا

وظائف

13 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن 150 وظيفة في شبرا الخيمة

اسعار الدواجن

الكيلو يبدأ من 77 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

بالصور

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد