مران الأهلي.. الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي

قال الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الرباعي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد كوكا، يواصلون تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية المحددة لكل لاعب، على هامش المران الجماعي للفريق.

وأضاف أن اللاعبين يؤدون برامجهم التأهيلية والعلاج الطبيعي بصورة منتظمة، وسط متابعة يومية من الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، للوقوف على تطورات حالاتهم ومدى استجاباتهم للبرامج العلاجية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه التدريبي، وخوض عدد من المباريات الودية، بهدف تجهيز جميع العناصر للمباريات الرسمية المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



