كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي مالاوي وجنوب السودان.

الكيني بيتر واويرو حكمًا لمباراة مصر وأنجولا

وأسند «كاف» مهمة إدارة مباراة مصر وأنجولا إلى الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، ويعاونه كل من:

الحكم المساعد الأول: ستيفن إليعازر أونيانغو ييمبي.

ستيفن إليعازر أونيانغو ييمبي. الحكم المساعد الثاني: جيلبرت كيبكويتش شيرويوت.

جيلبرت كيبكويتش شيرويوت. الحكم الرابع: ديكنز ميميسا نياجرووا.

نظام التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2027

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، حيث يتنافس الرباعي على بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى البطولة، التي تستضيفها تنزانيا وإثيوبيا وكينيا مطلع العام المقبل.