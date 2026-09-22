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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مران الأهلي| وائل جمعة يناقش مع عموتة ترتيبات المرحلة المقبلة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشهد المران خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى فقرات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تنفيذ عدد من التعليمات الفنية، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وعلى هامش المران، عقد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي يحتاج إليها الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب التنسيق بشأن المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وكان الحسين عموتة قد وصل إلى القاهرة مؤخرًا، لقيادة تدريبات الأهلي، عقب انتهاء بعض الارتباطات الخاصة به، فيما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الإثنين بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الحالية على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، واستغلال فترة التوقف في رفع معدلات الجاهزية، قبل العودة إلى خوض المباريات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.


 

الأهلي النادي الأهلي وائل جمعة الحسين عموتة

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