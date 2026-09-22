وكيل سيزار حيدر يحسم الجدل بشأن الأهلي والجنسية الفلسطينية

كشف وكيل أعمال سيزار حيدر، لاعب نادي بيراميدز، حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز

وقال وكيل سيزار حيدر، في تصريحات نقلتها ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا توجد أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي معنا للتعاقد مع اللاعب».

كما نفى وكيل اللاعب ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن حمل سيزار حيدر للجنسية الفلسطينية، مؤكدًا: «كل ما يتردد عن حمل سيزار حيدر للجنسية الفلسطينية غير صحيح تمامًا، وجميع الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة».