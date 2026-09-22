برفقة محمد صلاح و مرموش...أوفا شوبير ينشر صورة جديدة من داخل الجيم

شارك أوفا شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة جديدة له برفقة محمد صلاح و عمر مرموش ، خلال تواجدهم داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهر أوفا شوبير في الصورة برفقة زميليه أثناء ممارسة التدريبات البدنية داخل الجيم، حيث حرص الثلاثي على التقاط صورة تذكارية أمام المرآة.

وحظيت الصورة بتفاعل من متابعي أوفا شوبير، خاصة مع ظهور الثلاثي خلال فترة الاستعداد والتدريبات البدنية.

علي الجانب الاخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مرانه، مساء أمس الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وحدد الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل.



