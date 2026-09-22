تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية غربي ألمانيا

تحطمت مقاتلة من طراز "إف-16 فايتينج فالكون"، تابعة للجناح المقاتل الثاني والخمسين في القوات الجوية الأمريكية، في قاعدة "سبانجداليم" الجوية غربي ألمانيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي عن الجناح المقاتل الثاني والخمسين، الذي يتولى تشغيل مقاتلات "إف-16" لدعم المهام الأمريكية ومهام حلف الناتو، أن المقاتلة سقطت في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتمكن الطيار من القفز بأمان وتلقى رعاية طبية فورية من فرق الطوارئ.

وذكرت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية أن الحادث وقع عقب تدريب شاركت فيه عدة طائرات .. مشيرة إلى أن طائرات أخرى حُوّلت مساراتها إلى قاعدة "رامشتاين" الجوية بعد وقوع الحادث وأن استجابت فرق الطوارئ التابعة لخدمات الإطفاء والحماية من الكوارث في مقاطعة "آيفلكرايس بيتبورج-بروم".

وأفاد بيان صادر عن المقاطعة بأن شخصًا واحدًا أصيب وأن إجراءات الاستجابة للحادث الطارئ قد انتهت .. مشيرًا إلى عدم توفر تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.