بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على سيدة تدعى دينا عزت، زوجة أحد المتهمين في قضية حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر، عقب تداولها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بشأن ملابسات ضبط زوجها.

القبض على دينا عزت في مدينة نصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر دينا عزت عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، ادعت خلالها قيام قوة أمنية باقتحام مسكنها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بزعم رفضه سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها رصدت تداول تلك المقاطع، والتي تضمنت ادعاءات باقتحام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة لمسكن السيدة والقبض على زوجها دون وجه حق، فضلًا عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وبالفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما ورد في المقاطع المتداولة.