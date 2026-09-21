القبض على طرفي مشاجرة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بكفر الشيخ.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الحامول من (شخصين "مصابين بجروح قطعية" – مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (6 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابتهما ، إثر قيامهما بمعاتبتهم على سوء سلوكهم .





أمكن تحديد وضبط (3 من المشكو فى حقهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه .. وفى وقت لاحق قام أثنين من المتهمين ("لهما معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبط وإحضاره فى قضيتين إتجار مخدرات وإستعراض قوة) بتصوير ونشر مقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام ضباط مركز شرطة الحامول بتلفيق قضايا لهما وإقتحام مسكنهما وتكسير محتوياته فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، أمكن ضبطهما والمشكو فى حقه الأخير ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية "المستخدمين فى التعدى") .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.