الكاميرا صورته .. القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل كشك بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الاشخاص لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل الكشك ملكه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل بكشك - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11/أغسطس الماضى قام أحد الأشخاص بسرقه الهاتف المحمول الخاص بنجله من داخل الكشك ملكه بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

